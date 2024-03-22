"Bu bir komplodur"

"Sahte diplolama" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve teminat talebiyle Lefkoşa'da mahkemeye çıkarılan Mağusa Polis Müdürü Barış Sel, polisin teminat talebine itiraz etti, kaçma şüphesi olmadığını söyledi.

Yakında polis terfilerinin beklendiğini, kendisinin Polis Genel Müdürü olmak için en iyi aday olduğunu ancak mevcut müdür tarafından önünün kesildiğini, kendisine komplo kurulduğunu iddia etti.

Mahkeme, teminatla ilgili karar için davayı saat 15.00'e erteledi. Mahkemede yeni bulgular aktaran polis, zanlının mezuniyet belgesi ve sahte diplomayı tedavüle sürerek Ekim 2023'ten bu yana toplamada 7 bin 174 TL suç geliri elde ettiğini söyledi.

Polis ayrıca yine aynı diploma sayesinde terfi sınavında 3 puan elde ettiğinin tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlının notlarının, üniversitenin not sistemine sadece bir günde girdiğini de anımsattı.

Sel'in master programının tezli olduğunu söyleyen polis, akademi kuralları gereği zanlının tezini jüri önünde sunması gerektiğini ancak sunmadığının tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlının uygun teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Bunun üzerine Sel'in avukatları, talebe itiraz etti.

Sel'in avukatı Mustafa Asena, zanlının kişiliğinin kötülenmesi amacıyla teminata bağlanmasının talep edildiğini iddia etti, yaşananların bir komplodan ibaret olduğunu savundu.

Avukat Asena, Sel'in tezini jüri önünde sunması gerektiğini bilmediğini, kimsenin kendisini bu yönde yönlendirmediğini öne sürdü.

Daha sonra Sel, mahkemede söz aldı, gözyaşlarına boğularak; yaşanan sürecin, Polis Genel Müdürü tarafından kendisine kurulan bir komplo olduğunu iddia etti.

Sel şöyle konuştu:

"Kaçma niyetim yok. Bur bir komplo. Müdürün bize kurduğu bir komplo. 27 senelik hizmetim var. Ben bu durumlara düşecek adam değilim. Polis Genel Müdürlüğü için en büyük aday bendim. Atın çamur da temizlesin dediler. Diplomayı hazırlayan Serdal Gündüz, imza atan Eğitim Bakanlığı. Ben sahte olduğunu nereden bileyim? Düşünün ki bir döviz bürosuna gittim, Dolar aldım. Sonra markete gittim ve paralardan biri sahte çıktı. Burada suçlu ben miyim? Ben tezi yazıp verdim. Bana ne yapmam gerektiğini kimse söylemedi. Ben en büyük genel müdür adayıydım. Yine komploya kurban gittim."

Yaşananların ardından yargıç, teminata ilişkin karar için mahkemeyi 15.00'e erteledi.