Bozkurt son yolculuğuna uğurlanacak
KTHEB Yönetim Kurulu üyelerinden, hemşire olarak görev yapan Enver Bozkurt Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılacak törenin ardından Lefke Mezarlığına defnedilecek
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Cengiz Topel Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB) Yönetim Kurulu üyelerinden Enver Bozkurt son yolculuğuna uğurlanacak.
Tedavi gördüğü İstanbul, Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde hayata veda eden Bozkurt bugün saat 09.00-10.00 saatleri arasında Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılacak törenin ardından saat 11.00’de Lefke Mezarlığına defnedilecek.
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