Börke Kaşif teminatla serbest

Reflex Team direktörü Sağlık eski bakanlarından Ahmet Kaşif’in oğlu Börke Kaşif, mahkemelik olan bir dairenin satışıyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çıktı. Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkan Kaşif haftada bir ispat-ı vücut ve yurt dışı yasağı koşuluyla serbest bırakıldı.



Reflex Team direktörü, Sağlık eski bakanlarından Ahmet Kaşif’in oğlu Börke Kaşif, mahkemelik olan bir daireyle ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Söz konusu dairenin satışıyla ilgili ara emrine itaatsizlik suçlamasından mahkemeye çıkan Kaşif, teminat şartlarını yerine getirmesi koşuluyla serbest bırakıldı.

YENİDÜZEN’e konuşan, Börke Kaşif’in avukatı Yunsan İlhan, kendilerine herhangi bir ara emri tebliğ edilmediğini, medyada çıkan haberler üzerine mahkemeye gidip ifade verdiklerini belirtti.

İlhan ara emrinin Börke Kaşif ile alakası olmayan bir kişiye gönderildiğini kaydederek, söz konusu suçlamanın kendilerini bağlamadığını vurguladı.

Suçlamada bahsi geçen daireyle ilgili bilgi de veren avukat İlhan, “satılmasına veya devredilmesine dair ara emri alınan dairenin önceki sahibinin sözleşmesi ödeme yapmadığı için iptal oldu. Sözleşme iptal olunca söz konusu daireyi daha önce yine aynı apartmandan daire satın alan birisi istedi. Bu kişiye de daha önce satın aldığı dairenin yerine söz konusu daire verildi. Ortada sadece bir takas var. Bunun karşılığında bir türk lirası bile alınmadı” dedi.

Daire ile ilgili alınan ara emrinin kendilerine değil, başka birine tebliğ edildiği için ara emrinin geçerli olmadığını ve kendilerini bağlamadığını da belirten avukat İlhan, mahkemeye ellerindeki belgeleri sunduklarını, haklı olduklarını ifade etti.

Konunun polis araştırmasında olduğunu vurgulayan İlhan, Börke Kaşif’in haftada bir ispat-ı vücut ve yurt dışı yasağı koşuluyla serbest olduğunu açıkladı.

“Para ödemeden daire satın almak istiyorlar”

Reflex Team’den daire satın alan kişilerin oluşturdukları örgütlenme ile ilgili de konuşan avukat Yunsan İlhan, dairelerin inşaatının gecikmiş olmasından dolayı söz konusu kişilerin daha fazla para ödemeden ve medya baskısının kullanarak ev sahibi olmak istediklerini söyledi.