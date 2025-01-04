BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs raporuna ulaşıldı: “Karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulunması mümkün”

Anadolu Ajansı, Guterres'in dün BM Güvenlik Konseyi üyelerine iletilen ve 13 Haziran 2024-11 Aralık 2024 dönemini kapsayan "İyi Niyet Misyonu" ve "BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP)" raporlarına ulaştığını yazdı.

İyi Niyet Misyonu Raporu'nda BM Genel Sekreteri Kıbrıs Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın görev süresinin 2024 temmuz ayında sonlandığı resmi olarak kayda geçti.

Raporda, "Holguin'in tüm çabalarına rağmen" taraflar arasında Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin "ortak zemin" bulunamadığı ifade edildi.

İki liderin 15 Ekim'de BM Genel Sekreteri'yle birlikte gayrıresmi akşam yemeği formatında bir araya geldiği anımsatılan raporda, liderlere Ada'da yeni geçiş kapıları açılması konusunda anlaşmaya varmaları çağrısı yapıldı.

Raporda, Holguin'in de tespit ettiği üzere taraflar arasında "ortak zemin" bulunmaması nedeniyle garantör ülkelerin de katılımıyla daha "geniş formatta" gayrıresmi bir toplantı yapılmasının kararlaştırıldığı anımsatıldı.

"Eleştirel göz önem taşıyor"

BM Genel Sekreteri Guterres, raporda, "Bu noktada, garantör ülkelerin de katılımıyla düzenlenecek geniş formattaki gayrıresmi toplantıda ileriye dönük sürece 'eleştirel bir gözle' yaklaşılması önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Raporda, Guterres taraflara ileriye dönük sürece "ciddiyetle" yaklaşmaları çağrısında bulunurken, Kıbrıs meselesine hala "karşılıklı olarak kabul edilebilir" bir çözüm bulunmasının mümkün olduğuna işaret etti.

GKRY'nın sığınmacıları geri itmeleri devam etti

BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) Raporu'nda ise ara bölgede iki tarafın da ihlallerinin sürdüğüne ancak tarafların diyaloğa daha açık bir tutum da sergilemeye başladığına işaret edildi.

Raporda, bazı Kıbrıslı Rum çiftçilerin son dönemde UNFICYP'in ikazlarına rağmen ara bölgenin kuzey barikatına yakın kısmındaki faaliyetlerine de dikkat çekilerek, bunun gerginliği arttırdığı ifade edildi.

Raporda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sığınmacıları hem "Yeşil Hat" üzerinden hem de denizden geri itme uygulamalarının sürdüğü kaydedildi.

Bu uygulama sonucu aralarında 35 çocuğun da bulunduğu 142 kişinin ara bölgede mahsur kaldığı aktarılan raporda, sorunun 14 Kasım'da çözüldüğü ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sığınmacılara ilişkin "geri göndermeme ilkesini" ihlalini sürdürdüğünün altı çizildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti polisine bağlı birimin faaliyetlerinin soruşturulması talep edildi

Raporda, Kıbrıs Cumhuriyeti polisine bağlı "Yabancılar ve Göçmenler Birimi"nin ihlallerinin devam ettiği, söz konusu birimin raporlama sürecinde ara bölgede 137 ihlal gerçekleştirdiği bildirildi.

Yabancılar ve Göçmen Birimi'nin disiplinsiz davranışlarının ve UNFICYP barış gücü personeline karşı da "agresif" hareketlerinin aktarıldığı raporda, BM Genel Sekreteri Guterres, söz konusu birimin faaliyetlerinin soruşturulmasını talep etti.

Raporda, Guterres, barış gücünün güvenliğinin büyük önem taşıdığının altını çizerek, diğer raporlarda olduğu gibi UNFICYP'in görev süresinin uzatılmasını tavsiye etti.