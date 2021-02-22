“Biz 5 Şubat’ta 1500 TL’leri ödedik, son kontroller nedeniyle uzadı”

Başbakan Ersan Saner, Meclis Genel Kurulu’nda eleştirileri ve soruları yanıtladı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın 1500 TL’lerle ilgili söz verilmesine karşın yükümlülüğün yerine getirilmediğine ilişkin eleştirilerini kabul etmeyen Saner’le Erhürman arasında tartışma yaşandı.

Erhürman 5 Şubat tarihinin verilmesine karşın bu destek ödemelerinin yapılmadığını altını çizerken, Saner “Biz 5 Şubat’ta yatırdık, son kontroller nedeniyle gecikme yaşandı” ısrarını sürdürdürdü.

Ekonomik pakete ilişkin de konuşan Saner kürsüdeyken Meclis Genel Kurulu’nda sesler de yükseldi. Saner’in ‘hep aynı şeyleri tekrarlamasını’ eleştiren Muhalefet Milletvekillerine UBP Milletvekilleri tepki gösterdi, Genel Kurul’da ‘seviye’ tartışması da yaşandı.

Saner, “Anlamıyorsanız dinlemenize gerek yok, çıkabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersan Saner, son bir hafta içerisinde 3 bin öğrencinin ülkeye geldiğini, karantina şartları çerçevesinde gelmeye de devam edeceğini kaydetti.

Maddi kaynakların herkes tarafından çok net bilindiğini ve ‘Anavatan’ın desteği ile de yüründüğünün çok net bilindiğini’ savunan Saner, 1500 ve 2000 TL’lik ödemelerin yapılmamasının söz konusu olmamasını, ödenmesi için yükümlülüklerin yerine getirildiğini savundu.

Ödeneklerin işverenlere verileceğinden, işçilerin ülke içinde olup olmayanların son kontrollerinin yapılması adına İstihdam Destek Fonu’nda bir gecikme olduğunu savunan Saner, işverenlere verilecek paranın da yattığını söyledi.

“Biz 5 Şubat’ta yatırdık” diyen Saner, katkıların Türkiye’den de parça parça geldiğini, “Geldiğinde ödedik” şeklinde konuştu.

2020’nin bütün mükellefiyetlerinin de ödendiğini ileri süren Saner, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın ısrarlı eleştirileri üzerine bu konuda artık konuşulacak bir şey olmadığını söyledi.

Başbakan Ersan Saner’in konuşması sırasında Genel Kurul’da sık sık sesler ve tansiyon yükseldi.

Türkiye ile imzalanan Protokollere ilişkin de açıklamalarda bulunan Saner, imzalanan protokollerle bazı yolların tamamlanacağını, diğerlerinin yeni imzalanacak protokollerin içerisinde olacağını kaydetti.

“Haziran ayında sizi Kuzey Çevre Yolu’na davet edeceğim” diyen Saner, söz konusu yolların 2 ayda tamamlanacağını savundu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarının uygulanmasındaki gecikmeye ilişkin eleştiriler üzerine de açıklamalarda bulunan Saner, o dönemde ekonomik örgütlerin ‘kapatmayın’ ısrarı olduğunu söyledi. Ekonomik örgütlerin baskısından ötürü müsteşarlarla bir araya gelinerek karar alınması yoluna gidildiğini söyleyen Saner, hep birlikte oturup karar verildikten sonra kararın verildiğini kaydetti.

“1 Nisan’ı Sağlık Üst Komitesi önerdi”

1 Nisan itibarıyla aşılanmış, antikor üreten kişilerin ülkeye kısıtlamasız gelmesinin Sağlık Üst Komitesi’nin kararları arasında olduğunu da açıklayan Başbakan Saner, günlük test sayılarının da dışarıdan da hizmet alınarak artırıldığını ve günlük 7 bin teste kadar ulaştırıldığını belirtti.

Bugüne kadar 28 günde Türkiye’den 80 bin doz aşı geldiğini, daha da getirileceğini söyleyen Saner, “Daha da aşı getireceğiz, bu ülkenin önünü açacağız” dedi.

“2021 daha da zor olacak”

2021’in, 2020’den daha çok geçeceğini ve daha da sıkıntılı durumların yaşanabileceğini söyleyen Saner, hafta sonuna doğru bir Türkiye ziyareti olabileceğini açıkladı.

Çalışan işçi sayısının gerilediğini, Sosyal Sigorta emeklilerinin ödenmesi için kaynağa ihtiyaç olduğunu belirten Saner, ‘nasıl bu işleri yaparız da en fazla ihtiyaç duyulan noktada hallederiz’ noktasında çalıştıklarını kaydetti.