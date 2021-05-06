“Birbirimizi sevmeyi öğrenmeliyiz...”

Kıbrıs’ın güneyinde yaşamayı seçen Ayten Ceydan adlı Kıbrıslıtürk genç kadın, güneyde yayımlanmakta olan REPORTER dergisiyle röportajında, Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslırumlar’ın birbirini sevmeyi öğrenmesi gerektiğini vurguladı...

“Özgür bölgelerde yaşayan bir Kıbrıslıtürk’ün öyküsü: “Birbirimizi sevmek” başlığı taşıyan REPORTER’de 29 Nisan 2021 tarihinde yer alan bu ilginç röportajı okurlarımız için google translate aracılığıyla Türkçeleştirdik. Röportaj özetle şöyle:

*** Anne-babalarımızdan ve nine-dedelerimizden işittiğimiz öykülerle büyüdük. Kıbrıslıtürkler’le birlikte barış içinde yaşadığımız dönemlerle ilgili, “isyan”la ilgili, şiddet yüklü bir savaş ve insanlarımızın yerlerinden edilmelerine ilişkin öykülerdi bunlar... Adamızın ikiye bölünmesinden bu yana herkes olayları kendi yorumuna göre aktarıyor... Aradaki mesafe, kalplerimizde kök salmış nefret ve Kıbrıslıtürkler’le yabancılaşma, onları sanki bizden çok farklıymış, uzak ve yabancıymış gibi algılamamıza yol açıyor...

*** Bu kayıp yargılar ve bu konudaki cehaleti 29 yaşındaki Ayten Ceydan yıkıyor... 2019 yılında Kıbrıslırum tarafına yerleşmeyi seçmiş bir Kıbrıslıtürk olan Ayten, bir halk olarak bizi birleştiren şeylerin, bizi ayıran şeylerden çok daha fazla olduğunu anlamış...

*** Ayten, işgal altındaki Afanya köyünde doğup büyümüş... Masteri için Londra’ya gitmiş ve döndüğü zaman da Avrupa Birliği için çalışmaya başlamış ve pek çok iki toplumlu etkiniğe katılmış.

*** 2017 yılından başlayarak jimnastik yapmak üzere özgür bölgelere geçmeye başlamış, daha spesifik olmak gerekirse “crossfit” denen jimnastik türünü yapıyormuş... Ayten Ceydan’ın REPORTER’e anlattığına göre “Başlangıçta Engomi’de (Kermiya) eksersiz yapmak için bir Kıbrıslıtürk’ün Kıbrıslırum tarafını ziyaret etmesi zordu ve beni cimnastik salonunda görenler için de bu başlangıçta tuhaf birşeydi...” Ancak Kıbrıslırum tarafındaki insanları kendine yakın hissetmişti. Bir süre sonra da Kıbrıslırumlar’la iletişim kurarak onlarla arkadaş olmaya başlamıştı...

*** “Buradaki arkadaşlarıma ülkemde neler olduğunu anlatıyordum. Kıbrıslıtürkler için durumun ne olduğunu, Kıbrıslırumlar için durumun ne olduğunu anlatıyordum. Çok zaman geçmeden aynı olduğumuzu kavradık...” diyor Ayten.

*** Bu arada Rumca öğrenmeye başlamış ve hayatına da bir Kıbrıslırum girmiş ve böylece 2019 yılında daimi olarak özgür bölgelere yerleşmeye karar vermiş... “Rumca öğrenmeye başladım ve bu da beni Kıbrıslırum tarafına yerleşmekte en çok itekleyen şey oldu. Hala Rumca’da zorluklar yaşıyorum. Ancak Kıbrıslırum diyalektinin Kıbrıs Türkçesi’yle pek çok ortak yanı vardır...” diyor Ayten...

*** Bir Kıbrıslıtürk olarak büyüyüp şimdilerde Kıbrıslırumlar’la birlikte yaşayan Ayten, aradaki farklılıkların çok az olduğunu gözlemliyor. Yaşam biçimimiz, kendimizi ifade etmemiz, eğlence şeklimiz ve hatta yeme içmelerimizin de aynı olduğuna dikkat çekiyor Ayten. Ayten’in görebildiği tek fark konuşulan lisan ve din...

*** “Biz Kıbrıslıtürkler, ailemizle çok vakit geçiririz, Kıbrıslırumlar’da da bu aynen böyledir. Gidip nenemizi ziyaret ederiz, hep birlikte öğle ve akşam yemeği yeriz... Bizim yediğimiz yemeklerle sizin masanızdaki yemekler aynıdır. Akrabalarımızla iyi ilişkilerimiz vardır ve aile ilişkilerimizi daima sıcak tutmaya çalışırız. Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslırumlar’a ilişkin farkettiğim bir diğer şey de “yuva”dan ayrılmanın zorluğudur, yani aileden ayrılmak çok zordur. Bizim aile ilişkilerimiz, Avrupalıların aile ilişkilerine benzemez...” diyor Ayten.

*** Ayten’in anlattıkları size yabancı gelmiyorsa o zaman ne çok benzediğimizi kavrayabilirsiniz. Dini farklılıklara gelince, Ayten Kıbrıslıtürkler’in dini bakımdan, Türkler kadar “fanatik” olmadığını ifade ediyor... “Bizler Türkler gibi tüm dini kuralları izlemeyiz. Mesela pek çoğumuz bunu bir günah addetmeyerek domuz eti yiyebilir. Ne yazık ki pek çok kişi Kıbrıslıtürkler’le Türkler’in aynı olduğunu sanıyor...” diyor Ayten.

*** Ayten’e göre ana sorun, bölünme ardından iki taraf arasında iletişimin olmamasıydı... Birbirimizle birlikte yaşamayı, birlikte var olmayı öğrenemedik...

*** “Hiçbir zaman yakın bir iletişimiz olmadı... Taraflardan herhangi biri hiçbir zaman öteki tarafın gerçekten nasıl olduğunu öğrenemedi. Çok küçük yaştan itibaren ve okulda beynimizin yıkanmasını kabul ettik. Şimdi herşey daha iyidir belki ama yine de bizlere öykünün ya yanlış ya da farklı bir versiyonunu sunuyorlar. Hiçbirimiz tam olarak neler olduğunu bilmiyoruz. Sevindiricidir ki genç kuşak daha açık fikirlidir ve daha çok şeyi kabul edebiliyor...” diye konuşuyor Ayten.

*** İşte tam da bu nedenlerden ötürüdür ki birbirimizi tanımıyoruz, korkuyoruz ve içimizde kuşkular taşıyoruz... Ve işte bu nedenden ötürüdür ki Ayten ailesine Kıbrıslırum tarafına yerleşeceğini açıkladığında korkmuşlar ve bunu kolay kolay kabul edememişler... Kızları Londra’ya gittiğinde o kadar büyük korku duymamışlar ki Londra büyük bir şehir, milyonlarca insan bulunuyor orada – birkaç mil ötedeki bir yere taşınacağında kızları, çok daha büyük bir korku hissetmişler.

*** “Bu tarafa taşınmaya karar vermem ve annemle babama bunu söylemem çok zordu. Kabul etmediler, kolay kolay saygı da duymadılar bu kararıma. Bir köyde yaşıyorlar ve çevrelerindeki insanlar Kıbrıslırumlar’ı bilmiyor ve onlarla iletişimleri yoktur. O nedenle korku vardır. İletişimleri yoktur, yalnızca anlatılan öyküleri duyuyorlar... Onları suçlamıyorum, nasıl suçlayabilirim ki? Savaştan önce dünyaya geldiler ve savaşı yaşadılar. Sevindiricidir ki artık herşey daha iyidir. Koronavirüs çıkmadan önce, her hafta annemle babamı ziyaret ediyordum ve onlar da buna alışmıştı...” diyor Ayten...

*** Ayten, anne ve babasından söz ederken, babasıyla ilgili bir öyküyü hatırlıyor – babası savaştan önce, iki toplumlu bir köy olan Afanya’da dünyaya gelmiş... Babaannesine evde babasını doğurtmak üzere yardım eden bir Kıbrıslırum ebe imiş...

*** Bazan insanların işgal altındaki toprakları ziyaret ettikleri zaman sanki de zamanın orada durduğunu söylediklerini işitiriz. Ayten’in gözlemlerine göre Kıbrıslıtürk tarafı ile Kıbrıslırum tarafı arasındaki fark, Kıbrıslıtürk tarafında onca çok turist ve yabancının olmayışı ve orada insanların daha tutucu oluşudur...

*** Ayten şimdilerde bir öğretmen olarak çalışıyor ve arkadaşlarıyla birlikte Kıbrıs’ın Karpaz’dan Baf’a kadar her tarafını ziyaret ediyor, “Yurdumuz çok güzeldir” diyor karakteristik biçimde...

*** Ayten tüm adayı kucaklayacak biçimde kalbini açmış, nefreti bir yana koymuş... Deneyimlerinden söz ediyor, başlangıçta ona yabancı gibi, dünyalarında bir çelişki gibi bakan insanlardan söz ediyor. Ayten’in mesajı ve isteği, aynı olduğumuzu farketmemiz ve birbirimizi sevmemiz şeklinde... Şöyle diyor: “Birbirimizi sevmeye çalışmalıyız. Bize bunu okulda öğretmediler, medyada da bize bunu göstermediler yani aynı olduğumuzu. Birbirimizi tanımaya çalışalım ve sahip olduklarımızı kucaklayalım... Biz tek bir ülkeyiz ve ateş bizi ayırıyor...”

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(REPORTER’den google translate aracılığıyla Rumca’dan İngilizce’ye çevirdiğimiz bu metni, okurlarımız için Türkçeleştirdik – YENİDÜZEN – Kıbrıs: Anlatılmamış Öyküler – Sevgül Uludağ – 4.5.2021)

BİR KİTAP...

Çokkültürlü Selanik’ten tarifler...

Işıl Ertunç’un anneannesi Mehlika, Selanik’ten Türkiye’ye göç etmiş ve yanında o harika, çokkültürlü Selanik şehrinin tariflerini de getirmiş...

Işıl Ertunç’un kaleme aldığı “Dört Mevsim Mehlika – Anneannem dedi ki...” başlıklı bu kitap, hem hatıraları, hem tarifleri harmanlıyor ve inanılmaz güzellikte bir kitap çıkıyor ortaya...

İletişim Yayınları’ndan Nisan 2021’de çıkan kitapla ilgili olarak şöyle deniliyor:

“Mutfak tutkusunu anneannesinden alan Işıl Ertunç’un, Dört Mevsim Mehlika’sı alışıldık bir yemek tarifi kitabının ötesine geçiyor: Çocukluk ve gençlik hatıralarına, anneannesiyle geçirdiği zamanların hikayelerine, ailecek toplandıkları sofralardaki muhabbetlere, gelenek göreneklere dair anekdotlara, unutulmuş ya da az bilinen tariflere de yer veren Ertunç, okuru için geniş ve zengin bir sofra kuruyor.

Mutfak tutkusunu anneannesinden alan Işıl Ertunç’un, Dört Mevsim Mehlika’sı alışıldık bir yemek tarifi kitabının ötesine geçiyor: Çocukluk ve gençlik hatıralarına, anneannesiyle geçirdiği zamanların hikâyelerine, ailecek toplandıkları sofralardaki muhabbetlere, gelenek göreneklere dair anekdotlara, unutulmuş ya da az bilinen tariflere de yer veren Ertunç, okuru için geniş ve zengin bir sofra kuruyor. Öte yandan mutfakta kendisini sürekli izleyen, talimatlar veren anneannesinin hayali de Ertunç’la zaman zaman giriştiği sohbetlerle eski günlerden söz edip tarif edilen yemeğin olmazsa olmazlarını, inceliklerini aktarıyor. İncir reçelinden erikli kabak kebabına, lohusa şerbetinden sakızlı ekmeğe, muhallebili börekten cevizli sulu köfteye onlarca tarif barındıran Dört Mevsim Mehlika, okuru bir yandan şen bir mutfak sohbetine davet ederken bir yandan da lezzetli tarifler sunuyor.”

Işıl Ertunç, kitabın bir bölümünde şöyle sesleniyor Selanikli anneannesine:

“...Savaşın gölgesinde ne çocukluğunu, ne gençliğini yaşamadan göçe zorlanmış bir nesilden geldiğini biliyorum anneanneciğim. Yangınlar, taşınmalar, hastalıklar, kayıplar ve varlıktan yokluğa geçiş... Ne yazık ki bütün bu acılı yıllar unutmayı yeğlediğin anılarla doluymuş ki, bize ne doğum yerin olan Selanik’ten ne de İstanbul’a gelirken yaşadığınız o zorlu ve zorunlu yolculuktan neredeyse hiç söz etmezdin. Sadece ara sıra göç sırasında geçirdiğiniz araba kazasında elinde kalan biricik burma bileziğinin koluna batarak bıraktığı yara izine bakar, içini çekerdin. Mutfağımızın her an bir savaş çıkacakmışçasına tıka basa dolu olmasına uğraşman, hatırlamak istemediğin o anıların sonucuydu sanırım.

Annemin evde dikiş dikerek bütçeye katkıda bulunduğu, seninse hayatı mutfakta yaşadığın o günler, acısıyla tatlısıyla geride kaldılar. Biz çocukların, o zamanlar önümüze konanın ne kadar değerli olduğunu anlamamız içinse üzerinden uzun yıllar geçmesi gerekti.

Başımı, dalıp gittiğim defterden kaldırıp bakıyorum. Ortalarda yoksun, nereye kayboldun Mehlika Sultan?

Geldiği gibi, sessizce gidivermiş...

Mutfağımda bıraktığı hoş esintisiyle yetiniyorum…”