Bir annenin ilaca erişim isyanı

Özlem Akbora isimli anne, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan 11 yaşındaki çocuğunun ilacına erişememesini Sağlık Bakanlığı önünde protesto ediyor. Çocuğunun düzenli ilaç kullanması gerekmesine rağmen, Sağlık Bakanlığı’ndan bu ilaçları temin edemediğini söyleyen anne Akbora, yaşananlara isyan etti.

Akbora, özelde kendi, genelde tüm ilaç aksilikleri için sorun çözülecek dek bakanlık önünde oturma eylemi yapacağını söyledi.

Herkesi sağlık sistemindeki bu ilaç eksikliği konusunda eyleme davet eden Akbora, "Eğer evladım ilacı kestiği için bir sağlık sorunu yaşarsa burayı yıkarım” dedi, tüm anneleri bu duruma tepki göstermeye çağırdı.

Hasta Hakları Derneği, Dernek Başkanı Emete İmge de anneye destek veriyor.

"Biz bu sorunları defalarca anlattık, 8 Eylül'de 11 örgüt birleşip sağlık dernekleri platformu olarak kapınıza geldik, hala aynı sorunlarla boğuşuyoruz"