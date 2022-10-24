Belediye sayısında karar günü
CTP’nin, belediye sayısını 28’den 18’e düşüren “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa” ile ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’nde dosyaladığı davada karar bugün açıklanıyor.
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), belediye sayısını 28’den 18’e düşüren “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa” ile ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’nde dosyaladığı davada karar bugün açıklanıyor.
Dava, saat 11.30’da başladı.
CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ve CTP Milletvekili, hukukçu Ürün Solyalı mahkemede hazır bulunuyor.
Belediye sayısını 28’den 18’e düşüren Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle 19 Eylül’de açılan dava, karar için süresiz ertelenmişti.
Yargıç davaya online katıldı
Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç Narin Ferdi Şefik, duruşmaya online (çevrimiçi) bağlandı. Bu kapsamda, salon içerisine düzenek kurulmuş durumda. Söz konusu uygulamanın, mahkemelerde ilk kez gerçekleşeceği öğrenildi.
Yargıç Şefik, koronavirus pozitif olması nedeniyle duruşmaya online katıldı.