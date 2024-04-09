Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Ada genelinde etkili olan sağanak yağmur, bazı bölgelerde olumsuzluklara neden oluyor.

Polis, bazı yolların, sağanak nedeniyle trafik akışına kapatıldığını açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada, trafiğe kapatılan yollar ve kapatılma gerekçeleri şöyle duyuruldu:

Karşıyaka - Çamlıbel Anayolunun Geçitköy Mevkiinde sağanak yağış nedeniyle dere sularının yükselmesi sonucu çamurlu ve çakıllı sular yol içerisinden akmaktadır.

Lapta - Alsancak Anayolunun, Alsancak mevkiinde Girne gidiş istikametinde İleli Market Önlerinde oluşan su birikintisi nedeniyle, yol trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım Mare Monte kavşağından kontrollü olarak sağlanmaktadır.