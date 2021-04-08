Bazı 11.sınıf öğrencileri okula çağrıldı

Eğitim Bakanlığı, uluslar arası sınavı olan bazı 11. Sınıf öğrencilerin yüz yüze eğitim için okula çağrıldığını belirtti.

Uzun süredir devam eden online eğitimin ardından sadece 12. Sınıf öğrencilerin seyreltilmiş yüz yüze eğitime dönme kararından sonra bazı 11. Sınıf öğrencilerinde de açılıma gidildi.

Eğitim Bakanlığı Basın Biriminden yapılan açıklamada uluslar arası sınavı olan bazı 11. Sınıf öğrencilerinin özellikle özel okullarda yüz yüze eğitim için okula çağrıldığı öğrenildi. Eğitim Bakanlığı, öğrencilere yapılan bu çağrının Sağlık ve Eğitim Bakanlığı izni dahilinde yapıldığı bilgisini YENİDÜZEN ile paylaştı. Verilen bilgide bazı 11. Sınıf öğrencilerinin uluslar arası sınavları olduğu, bu doğrultuda okula çağrıldığı ifade edildi.