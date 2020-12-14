Basın emekçilerini 'koruyun' çağrısı

Basında örgütlü sivil toplum kuruluşları, basın çalışanlarının ülkemizde giderek yayılan yeni tip Corona virüsü tehdit ettiği kesimler arasında yer aldığına dikkati çekerek, ilgili bütün kesimleri bu konuda duyarlı ve tedbirli olmaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Bayrak Radyo Televizyonu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Haber Kameramanları Derneği ve Dış Basın Birliği adına yapılan açıklamada, son günlerde ülkemizde de Covid-19 iç bulaş riskinin arttığının gözlemlendiği belirtildi.

Gazetecilerin sağlığının da önemsenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Bu durumda sahada çalışan ve özveriyle haber takibi yapan gazeteci arkadaşlarımızın sağlığını da önemsemeliyiz” denildi. Yetkililerden, gazetecilerin sağlığını tehdit edecek ziyaret ve kabullere çağrılması yerine, haber ve görüntülerin dijital olarak haber merkezlerine yollanması istendi.

Yüz yüze basın toplantısı, açıklama ve benzeri etkinliklerin e-posta yoluyla iletilmesinin rica edildiği açıklamada, "Birçok arkadaşımız haber takibi yapmak üzere gittikleri toplantı ve etkinliklerde Covid-19’a yakalanma riski ortaya çıkabilmektedir. Bu olağanüstü koşullar nedeniyle yüz yüze basın toplantısı, açıklama ve benzeri etkinlikler yerine mesaj ve açıklamalarınızı internet kanalıyla dijital ortamda ya da e-posta yoluyla yapmanızı, yazı, ses ve görüntü içeren güncel materyallerinizi de bu yollarla basın kuruluşlarına iletmenizi rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gerçekleştirilecek dış çekim ve haber takiplerinde, stüdyo ve diğer çalışma ortamlarında sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere her türlü önlemin alınması gerektiği vurgulandı. Basın örgütleri, medya kurumu yöneticilerine de seslenerek, basın çalışanlarının virüsten korunabilmesi için azami tedbirlerin alınmasını istedi.

Basın çalışanlarının bu zor dönemde bir yandan toplumu habersiz ve yorumsuz bırakmamak adına görevimizi yaparken, aynı zamanda sağlıklarının korunması için bu konuda gerekli hassasiyetin de gösterilmesi istendi.

KTGB, Basın Sen, Bay Sen, Dev-İş, KTAMS, Haber Kameramanları Derneği, KTSYD, Dış Basın Birliği