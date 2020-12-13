Başhekim Özyılkan, ikinci PCR testinin sonucunu bekliyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ikinci PCR testini ve tomografinin çekilmesi için hastanede olduğunu belirtti.

Özyılkan yaptığı paylaşımda; “2. PCR ve tomografin çekilmesi için hastahanedeyim. Yapılan tomografi temiz değerlendirilmiştir.

Test sonuçlarımın çıkmasını bekliyorum henüz daha çıkmamıştır arayıp soran ilgilenen herkese teşekkür ederim. Durumumda bir değişiklik olur ise yine tüm şeffaflığımla size bilgi vereceğim” dedi.