“Cuma günü bir kez daha görüşeceğiz, eylem devam ediyor”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetiminden bir heyet, Başbakan Ünal Üstel ile görüştü.

Görüşme sonrası, birlik başkanı Mustafa Naimoğulları ile Ünal Üstel, ortak basın toplantısı düzenledi.

İlk açıklamayı yapan Mustafa Naimoğulları, sorunlarını bir kez daha aktardıkları Üstel’in, “Nasıl bir çözüm bulunabileceği” konusunu görüşmek adına sorunları Bakanlar Kurulu’nun gündemine taşıyacağını, Cuma günü tekrardan görüşeceklerini söyledi.

Naimoğulları, “Üstel’in konuşmaları bizi tatmin etmiştir” dedi.

Ünal Üstel ise hayvancıların ortaya koyduğu önerileri gündemlerine alacaklarını, yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında bu önerileri masaya yatıracaklarını ve ne yapabileceklerini konuşacaklarını ifade etti.

Üstel, “Yapamadıklarımız olursa, Cuma günü yeniden toplantı yapıp, arkadaşlarımızla görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

Naimoğlulları, soru üzerine “Eylem Başbakanlık önünde bitti, Tarım Bakanlığı önünde devam ediyor. İnşallah onu da bitireceğiz” dedi.

Eylem Tarım Bakanlığı'nda devam ediyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğinin 10 gündür devam eden eylemi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne taşınıyor.

Birlik başkanı Mustafa Naimoğulları, öğle saatlerinde eylemin Tarım Bakanlığında süreceğini araçları Başbakanlık önünden kaldırma kararı aldıklarını açıklamıştı.