Başbakanlık hata yapıldığını açıkladı: “Bulunan bir kişi bizim kafilemizden değil”

Başbakanlık yeni açıklamasında ‘tüm kafilenin bulunmadığını, bir kişinin arandığını duyurdu, hata yapıldığını açıkladı.

“Bulunan bir kişi bizim kafilemizden değil” denilen açıklamada, Adıyman’daki kafileden bir kişinin daha hala enkazda arandığını belirtti.

Açıklama şöyle:

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda bulunan bir naaşta yapılan detaylı kimlik belirleme neticesinde KKTC kafilesinden olmadığı anlaşılmıştır. Kalan bir kaybımızla ilgili arama kurtarma çalışmaları sürüyor.