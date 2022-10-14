Bartın'daki patlamada can kaybı 40'a yükseldi

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel sevk edildi.

CAN KAYBI 40'A YÜKSELDİ

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aktardığı bilgiye göre; patlama nedeniyle can kaybı 40'a yükseldi. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere 11 yaralının tedavisi sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu, "11 yaralımız hastanelerde. 6'sı Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde, 3'ü Bartın Devlet Hastanesinde, 2'si özel hastanede. Bir yaralımız taburcu edildi." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, "110 madencimizden 58'i kurtarıldı. Bir madencimizle ilgili belirsizliğimiz var, şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

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"PATLAMA SIRASINDA 110 İŞÇİ MESAİDEYDİ"

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Hakikaten çok üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceklerimizi de paylaşmaktan büyük üzüntü duyduğumuz tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bunların bir kısmı kendisi, patlamadan hemen sonra üst kotta olanlar çıktılar. Bir kısmı kurtarıldılar" ifadelerini kullandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI



Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamayla ilgili 4 iş müfettişi görevlendirdi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Olayın nedenine ilişkin inceleme de sürüyor. Patlamanın trafo kaynaklı olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili AFAD bir açıklama yaptı ve patlamanın nedeninin trafo kaynaklı olduğu bilgisinin sehven paylaşıldığı belirtildi. Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği ifade edilen açıklamada, "Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahliye ekipleri seferber edilmiştir" denildi.

BARTIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.