Bartın'da maden ocağında patlama: 28 can kaybı

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel sevk edildi.

CAN KAYBI 28'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aktardığı bilgiye göre; patlama nedeniyle can kaybı 28'e yükseldi. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere 11 yaralının tedavisi sürüyor.

Madende mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmaları sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu işçilerin nerede oldukları konusunda bilgilerinin olduğunu açıkladı.

Bakan Dönmez, bir trafoda yangının devam ettiğini de duyurdu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Yasin Bulut, Sabih Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gündoğan Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan Hacet.

Çalışmalara ilişkin bilgileri çeşitli zaman dilimlerinde paylaşacaklarını söyleyen TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlardan farklı bilgilere itibar etmemelerini istedi. Soylu, arama kurtarma yapan ekiplerin güzel ve umutlu haberler vermesini temenni ederek, "Bütün duamız, niyazımız odur. Tekrar geçmiş olsun. Başımız sağ olsun" dedi.

"PATLAMA SIRASINDA 110 İŞÇİ MESAİDEYDİ"

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Hakikaten çok üzüntü duyduğumuz ve söyleyeceklerimizi de paylaşmaktan büyük üzüntü duyduğumuz tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bunların bir kısmı kendisi, patlamadan hemen sonra üst kotta olanlar çıktılar. Bir kısmı kurtarıldılar" ifadelerini kullandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI



Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamayla ilgili 4 iş müfettişi görevlendirdi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Olayın nedenine ilişkin inceleme de sürüyor. Patlamanın trafo kaynaklı olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili AFAD bir açıklama yaptı ve patlamanın nedeninin trafo kaynaklı olduğu bilgisinin sehven paylaşıldığı belirtildi. Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği ifade edilen açıklamada, "Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahliye ekipleri seferber edilmiştir" denildi.

BARTIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.