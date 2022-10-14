Bartın'da maden ocağında patlama: En az 14 can kaybı

Bartın'da meydana gelen maden patlamasında 14 işçi hayatını kaybetti, 28 işçi yaralandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı yere il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel sevk edildi.

Patlamaya ilişkin son açıklama TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, "14 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI



TC Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Olayın nedenine ilişkin inceleme de sürüyor. Patlamanın trafo kaynaklı olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili AFAD bir açıklama yaptı ve patlamanın nedeninin trafo kaynaklı olduğu bilgisinin sehven paylaşıldığı belirtildi. Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği ifade edilen açıklamada, "Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahliye ekipleri seferber edilmiştir" denildi.