Milletvekili Devrim Barçın, ‘Mali Olarak Türkiye’ye Bağımlı olunmamasının’ aslında talimat almadan, kendi iradesiyle karar üreten, yerel iradenin ortaya konduğu politik uygulamalar anlamına geldiğini kaydetti.

Barçın, Meclis’te “Mali Olarak Türkiye’ye Bağımlı Değiliz, Kendi Kendimizi Yönetebiliriz” gündemiyle konuşmasını yaptı.

Maliye Bakanlığı Resmi verilerine dayandırdığı açıklamasında, işletme faaliyetlerine ilişkin vergi beyanı oranları ve devletin bunlardan elde ettiği gelirlere değinen Barçın, “Kendi ayakları üzerinde duran, biz bize yeteriz diyebilin bir durumun her ortaya konuşunda müdahale ile hükümetler bozuldu, hükümetler kuruldu” dedi.

Hükümetin yaptığı atamalara da değinen Barçın, “Esnaf elektrik faturası ödeyemezken, siz müdürü müşavir yapıyorsunuz, bunun yerine esnafa aylık bin TL yardım yapabilirsiniz. Anadolu halkalarının vergilerini müdür ve müsteşar atamak için mi kullanıyoruz?” diye sordu.

Barçın, ülkedeki yerel kaynakların çarçur etmeden kullanılması durumunda dıştan kaynak talep etmeye gerek kalmayacağına da değindi.

TC ile kurulan mali ilişkilerin de sağlıklı olmadığını savunan Barçın, bu doğrultuda yapılan karşılıklı bazı gider kalemlerinin çeşitli şartlarla gerçekleştirildiğini anlattı.

“Çok net siyasi idare istiyoruz, böyle bir ekonomik ilişki olamaz” diyen Barçın, bütçede Maliye Bakanı’nın bütçe açığı açıklamasına karşın, 275 Milyon TL ile artıda olduğuna yönelik açıklama yapıldığını belirtti.