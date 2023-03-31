Bakü’deki fuar için 630 bin 308 TL harcama!

Okul ve hastane binalarının dayanıklılığını arttırmak için kaynak arayışında olduğunu söyleyen hükümetin, yurttaşın maaş ve mevduat faizlerinden kesinti kararı üretmesine karşın; harcamalarında tasarruf yoluna gitmemesi kamuoyunda tepkiye neden oluyor…

Bu konudaki son örnek, 28 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığının AITF Bakü 2023 Turizm Fuarı’na katılımı için "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden toplamda 630 bin 308 TL’lik harcama yapılması kararı aldı.

Karara göre fuar için; 14 bin 875 STG stant ücreti, turizm tanıtım broşürlerinin nakliyesi için 70 bin TL, Müsteşar için 3 bin Dolar avans, hediyelik eşyalar için 150 bin TL olmak üzere toplamda yaklaşık 360 bin TL harcanacak.

Söz konusu paranın, "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanacağı belirtildi.