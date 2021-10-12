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Bakanlar Kurulu toplanıyor

Bakanlar Kurulu toplanıyor

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersan Saner başkanlığında bugün yeniden toplanıyor. 

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Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersan Saner başkanlığında bugün yeniden toplanıyor. 

Toplantının saat 12.00'de başlaması bekleniyor.

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