Bakanlar toplanıyor
Bakanlar Kurulu’nun yarın Meclis’te okunacak olan hükümet programına son şeklini vermek için Bakanların saat 15.30 sularında toplanacağı öğrenildi.
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Bakanlar Kurulu’nun yarın Meclis’te okunacak olan hükümet programına son şeklini vermek için Bakanların saat 15.30 sularında toplanacağı öğrenildi.
Saat 15.00’te yapılacağı ifade edilen toplantının biraz gecikmeyle saat 15.30- 16.00 sıralarında toplanması bekleniyor. Söz konusu toplantının Bakanlar Kurulu’nun yarın Meclis’te okunacak olan hükümet programına son şeklini vermek için yapılacağı belirtildi.
Toplantı sonrasında açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
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Etiketler : bakanlar kurulu, hükümet, toplantı