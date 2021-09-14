Bakanlar Kurulu toplandı: Prim destekleri ve asgari ücret masada

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplandı.

Kurul toplantısında Asgari Ücret görüşmelerini kilitleyen ‘prim destekleri’ konusunun da görüşüleceği belirtiliyor.

Bir süredir devam eden Asgari Ücret toplantılarında işçi ve işveren taraflarının ‘prim desteği karşılığında yüzde 12.95’lik artış” konusunda uzlaşmasına rağmen hükümetin buna sıcak bakmaması süreci kilitlemişti. Komisyondaki hükümet yetkilisinin bu öneriye onay vermemesi, yeni asgari ücretin belirlenmesini zora sokmuştu.

Öte yandan Başbakan Ersan Saner’in ‘prim destekleri devam edecek’ açıklamasına karşın bu açıklamanın Bakanlar Kurulu tarafından henüz karara dönüştürülmemesi ise sürecin uzamasına neden olmuştu.

Başbakan Saner dünkü açıklamasında ise “asgari ücrette artışın hayat pahalılığı oranında olabileceğini” söylemişti, yarınki toplantıya dair temenni paylaşmıştı.