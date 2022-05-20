Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu sonrası alınan kararları Bakanlar Kurulu sözcüsü Tarım Bakanı Dursun Oğuz açıkladı. Alınan karara göre akaryakıta yapılması gereken zam bir hafta süreliğine hükümet tarafından üstlenildi.

Kurul kararlarına göre; "Akaryakıt fiyatlarına yapılması gereken zam uygulanmadı". Açıklamaya göre bir hafta süreliğine bu rakamı hükümet üstlendi.

Dursun Oğuz "Buna göre; 95 Oktan benzine 3.90 TL, 98 oktan benzine 3.96 TL ve Euro dizele 0.98 TL artış gelmesi gerekiyordu ancak hükümet bu zammı halka yansıtmayacak ve 1 hafta süreliğine karşılayacak" dedi.

Açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nda spor federasyonlarının bütçesi de onaylandı.

Türkiye ile imzalanan Ekonomik ve İktisadi İşbirliği Anlaşması ise kurul tarafından onaylanarak Meclis'e sevk edildi.

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