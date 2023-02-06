Bakanlar Kurulu acil toplanıyor!

Bankalar Kurulu acil toplanıyor, Türkiye’deki çalışmalarla ilgili kriz masası oluşturuluyor, Adana’da bulunan Milletvekili Talip Atalay, Adıyaman’a geçiyor…

YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bankalar Kurulu’nun acil olarak toplanacağını ifade etti. Adıyaman’daki öğrencilerden haber alınamadığını belirten Arıklı, oradaki dudum ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili Bakanlar Kurulu’nda kriz masası oluşturulacağını belirtti.

Arıklı, “Gerekli bilgileri alacağız, izleyeceğimiz yol haritasına da bakacağız. Kriz masası oluşturulacak, Adıyaman’daki çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Milletvekilimiz Talip Atalay Adana’dan Adıyaman’a geçiyor.” dedi.