Bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı
Gazimağusa’da, bu sabahın erken saatlerinde kamuya açık bir yede 247 miligram alkollü H.E.(E-54), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.
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Bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı
Gazimağusa’da, bu sabahın erken saatlerinde kamuya açık bir yede 247 miligram alkollü H.E.(E-54), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.
Polis Basın Bülteni'ne göre, bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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Etiketler : tutuklu, polis haberleri