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Bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da, bu sabahın erken saatlerinde kamuya açık bir yede 247 miligram alkollü H.E.(E-54), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.

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Bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da, bu sabahın erken saatlerinde kamuya açık bir yede 247 miligram alkollü H.E.(E-54), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Polis Basın Bülteni'ne göre, bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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