3 metre derinliğe düştü, takla attı: Koray Çavdar yaşamını yitirdi

Bafra Oteller Bölgesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 42 yaşındaki Koray Çavdar yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre kaza şu şekilde gerçekleşti: 27.10.2021 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Bafra Oteller Bölgesinde, Koray ÇAVDAR (E-42), yönetimindeki HR 878 plakalı araç ile, Nuhun Gemisi Otel istikametinden Kaya Artemis Otel istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak 3 metre derinliğe düşüp takla atmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü Koray ÇAVDAR olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.