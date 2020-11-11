Baf ve Limasol’da Liseler kapatıldı
Güneyde sert tedbirler… Kıbrıs’ın güneyinde kontrolden çıkan pandemiye yönelik sert ve katı yeni tedbirler açıklandı.
Kıbrıs’ın güneyinde kontrolden çıkan pandemiye yönelik sert ve katı yeni tedbirler açıklandı. Özlelikle vakaların üst seviyelerde seyrettiği Baf ve Limasol şehirlerinde kısmi karantina koşulları başladı. Liseler kapatıldı, şehir dışına seyahatlere kısıtlama getirildi.
İşte tedbirlerden öne çıkan maddeler:
A grubu önlemler
Sadece 10 kişiye kadar toplantılara izin verilecek
Yemek alanları, restorantlar 10: 30'a kadar açık olacak
Kiliselerde en fazla 75 kişiye olabilecek
Oyun Alanları kapatıldı
Konferans, etkinlik vb. etkinlikler yasaklandı
Huzurevlerine, sığınma evlerine, göçmen merkezlerine vb. ziyaretler yasaklandı.
Limasol ve Baf'ta alınan önlemler:
Şehir dışına iş amaçlı ve tıbbi nedenler dışında sabah 8'den 5'e kadar seyahat etmek yasaklandı.
Parklar, marinalar, kaldırımlar kapatıldı.
Evlerde 10 kişiden fazla insan toplanamayacak
Dini törenler, düğünler, vaftizler 10 kişiye kadar yapılabilecek
16 Kasım 2020 tarihinden itibaren resmi ve özel Liseler ile Yüksek ve Yüksek Öğretim Kurumları uzaktan eğitime geçecek. Anaokulları, İlkokullar ve Spor Salonları normal şekilde çalışmaya devam edecek.
Kamu, güvenlik personeli ile çalışan yemek merkezleri kapanıyor
Arkeolojik siteler kapanıyor
Tiyatrolar, sinemalar vb. kapanıyor
500 m2 üzeri alışveriş merkezleri kapanıyor.
Kuaförler, spor salonları, sürücü okulları, acenteler, kumarhaneler, yüzme havuzları vb. kapanıyor.
18 yaş altı spor organizasyonları askıya alındı.