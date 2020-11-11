Baf ve Limasol’da Liseler kapatıldı

Kıbrıs’ın güneyinde kontrolden çıkan pandemiye yönelik sert ve katı yeni tedbirler açıklandı. Özlelikle vakaların üst seviyelerde seyrettiği Baf ve Limasol şehirlerinde kısmi karantina koşulları başladı. Liseler kapatıldı, şehir dışına seyahatlere kısıtlama getirildi.

İşte tedbirlerden öne çıkan maddeler:

A grubu önlemler

Sadece 10 kişiye kadar toplantılara izin verilecek

Yemek alanları, restorantlar 10: 30'a kadar açık olacak

Kiliselerde en fazla 75 kişiye olabilecek

Oyun Alanları kapatıldı

Konferans, etkinlik vb. etkinlikler yasaklandı

Huzurevlerine, sığınma evlerine, göçmen merkezlerine vb. ziyaretler yasaklandı.

Limasol ve Baf'ta alınan önlemler:

Şehir dışına iş amaçlı ve tıbbi nedenler dışında sabah 8'den 5'e kadar seyahat etmek yasaklandı.

Parklar, marinalar, kaldırımlar kapatıldı.

Evlerde 10 kişiden fazla insan toplanamayacak

Dini törenler, düğünler, vaftizler 10 kişiye kadar yapılabilecek

16 Kasım 2020 tarihinden itibaren resmi ve özel Liseler ile Yüksek ve Yüksek Öğretim Kurumları uzaktan eğitime geçecek. Anaokulları, İlkokullar ve Spor Salonları normal şekilde çalışmaya devam edecek.

Kamu, güvenlik personeli ile çalışan yemek merkezleri kapanıyor

Arkeolojik siteler kapanıyor

Tiyatrolar, sinemalar vb. kapanıyor

500 m2 üzeri alışveriş merkezleri kapanıyor.

Kuaförler, spor salonları, sürücü okulları, acenteler, kumarhaneler, yüzme havuzları vb. kapanıyor.

18 yaş altı spor organizasyonları askıya alındı.