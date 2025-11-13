Baf açıklarında bir deprem daha!
Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisi, Baf açıklarında aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre 4,1 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, deprem bu sabah 06.46 sıralarında Baf açıklarında denizin yaklaşık 2 km. derinliğinde oldu.
