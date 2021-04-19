Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kurlarıyla ilgili verdiği kararın ardından Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerinin ihlal edilmesi protesto etti.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi üyesi avukatlar, mahkemeler önünde cübbeleriyle eylem düzenledi.

“Yargı bağımsızlığına sahip çıkıyoruz” eyleminde basın açıklaması Barolar Birliği Başkanı, Avukat Hasan Esendağlı tarafından yapıldı.

Esendağlı, Anayasa Mahkemesi kararının ardından başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TC yetkililerinin kararın içeriğini bilmeden ya da kasten çarpıtarak açıklama yaptığı söyledi. “Kışkırtıcı demeçler toplum içinde linç ve hıncı körüklemeye yöneliktir” diyen Esendağlı, hukukun üstünlüğünü, hakikate dayalı adaleti sağlamak için toplumun her kesiminin tepki göstermesinin çok önemli olduğunu vurguladı.