Avukat gelmedi, mahkeme 1 saat ertelendi

İskele’de 25 Ocak 2023 tarihinde 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u vahşice öldüren Sefer Buğra Altundağ'ın avukatı mahkemeye gelmedi, mahkeme kararı açıklamak üzere 1 saat sonraya ertelendi.

İskele Mahkemesi'nde görüşülen duruşmada Sanık Sefer Buğra Altundağ’ın avukatı Ünsal İlhan, birinci dereceden yakının kalp krizi geçirdiğini başka bir avukat aracılığıyla iletti, mahkemeye gelmedi.

Ünsal İlhan’ın yerine gelen avukat, sosyal hizmet raporunun aslında İlhan tarafından sorgulanması gerektiğini belirterek davanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti.

Mahkeme, avukatın yokluğunun gerekçesini sorguladı. Gelen avukat, İlhan’ın birinci derece yakınının kalp krizi geçirdiğini ve buna ilişkin raporları savcıya sunduğunu belirtti. Ancak savcı, sunulan belgelerin yetersiz olduğunu, yalnızca bir kan tahlilini içerdiğini ifade etti. Bu gelişmenin ardından mahkeme, avukatın devamsızlığına ilişkin gerekçeyi yeterli bulmadı.

Mahkeme, bir saat ara vererek avukatın duruşmada hazır bulunması yönünde talimat verdi ve duruşmayı bir saat erteledi.

Mahkemede geniş güvenlik önlemi

Yine dünkü duruşmanın ardından mahkeme bahçesinde, iki aile arasında gerginlik yaşanmıştı.

Bu kapsamda polisin mahkemede geniş güvenlik önlemleri aldığı, girişte "kesici alet" taraması için bir polis memurunun görevlendirildiği gözlemlendi.

Olay nasıl olmuştu?

Cinayet, 25 Ocak 2023 tarihinde 01.55 ile 02.12 saatleri arasında Longbeach bölgesinde meydana gelmişti. Bölgedeki bir şantiyede cansız bedeni bulunan Zehie Helin Reessur’un cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polis, kısa sürede katil zanlısının Sefer Buğra Altundağ olduğunu belirlemişti. Yapılan araştırma sonucu, Sefer Buğra Altundağ’ın LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı Zehie Helin Reessur’un başına çekiçle vurduğunu, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanına götürerek, öldürdüğü tespit edilmişti. Altundağ, Kıbrıs’ın güneyine kaçmış ve daha sonra iade edilmişti.