Asya bebek gönüllüleri eylem yapıyor

Asya bebek gönüllüleri, SMA hastası Asya Polatlı’nın tedavisi için Sağlık Bakanlığı’nın masrafları karşılaması talebiyle eylem yapıyor.

Asya bebek için sürdürülen kampanya çerçevesinde, bu sabah Lefkoşa’da “Kıbrıs’ta hayat dursun, Asya Yaşasın” sloganıyla yapılan eylemde, gönüllü vatandaşlar ellerindeki pankartlarla Sağlık Bakanlığı’na yürüdü.

“Asya Gönüllüleri”, Asya bebeğin tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi tarafından karşılanmadığını belirterek, tedavi sürecinin hemen başlaması ve KKTC devletinin 2,5 milyon dolar olan Zolgensma ilacını karşılaması için Sağlık Bakanlığı’na yürüyeceklerini duyurmuş, eylemlerin bu sabah 5 ilçede de gerçekleşeceği ifade etmişti.

Kalabalık grup Bakanlığa yürüdü

“Asya hayattır, hayat için ses çıkar” sloganları atan eylemciler, düdüklerle ve alkışlarla seslerini yükseltti. Kalabalık bir grup eylemci, sloganlar eşliğinde, ellerinde “Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil” pankartı ile Sağlık Bakanlığı’na yürüdü.

Eylemcilere, yürüyüş güzergahında olan esnaf ve vatandaşların da alkışlarla destek belirttiği gözlemlendi.

“Bakanlık önünden ayrılmayacağız”

“Hayat dursun, Asya yaşasın” sloganı atan eylemciler, yürüyerek Sağlık Bakanlığı önüne gitti, Bakan Üstel ile görüşmek istedi. Sağlık Bakanı’ndan randevu alana kadar Bakanlığın önünden ayrılmayacaklarını anlatan eylemciler, “Karel’i kaybettik, Asya’yı kaybetmeyeceğiz, randevu alana kadar burada kalacağız.” dedi.