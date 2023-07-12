Gözler masada

YENİDÜZEN-Özel

Özel sektör çalışanlarının dört gözle beklediği yeni asgari ücret için sonuçsuz kalan ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından ikinci toplantı bugün yapılıyor.

Kamuoyunda asgari ücretteki artış oranına ilişkin çeşitli tartışmalar sürerken, Komisyondaki taraflar bu artışla ilgili ‘alınan gizlilik kararı’ çerçevesinde, öngörülen bir artış oranı vermekten kaçındı.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un asgari ücreti hayat pahalılığı üzerinden %34 gibi bir oranla gündeme getirme olasılığının bulunduğunu belirterek, bunu asla kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

Bu oranın 15 bin 600, 15 bin 700 TL civarında bir rakama tekabül ettiğini dile getiren Serdaroğlu, tarafların henüz masada bir rakam üzerinden tartışmadığını ifade etti. YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise bu oranın sadece toplantı öncesi sözlü olarak konuşulduğunu ifade etti. Taçoy, herhangi bir artış oranı vermedi. Masada İşveren Temsilcisi olarak bulunan İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun’a ise ulaşılamadı.

Taçoy: “Sadece toplantı öncesi sözlü konuşuldu”

Hayat Pahalılığına ilişkin Serdaroğlu’nun telaffuz ettiği rakamın, sadece toplantı öncesi sözlü konuşulduğunu dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, “Anayasa’nın 38. Maddesine göre herkes eşittir.” diyerek, başka birşey söylemek istemediğini ifade etti.

Öte yandan Anayasa’nın ‘Eşitlik’ başlığı altında yer alan 8’inci Maddesinde şunlar yer alıyor;

(1)Herkes, hiçbir ayırım gözetilmeksizin, Anayasa ve yasa önünde eşittir. Hiçbir kişi, aile, zümre veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.

(2)Devlet organları ve yönetim makamları, bütün işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek ve ayrıcalık yapmamak zorundadırlar.

(3)Ekonomik bakımdan güçsüz olanların Anayasa ve yasalar ile elde ettikleri veya edecekleri kazanımlar, bu madde ileri sürülerek ortadan kaldırılamaz.

Yorum yapmaktan kaçındı, gizlilik kararı var dedi

Asgari ücrete dair gerek Ahmet Serdaroğlu’nun telaffuz ettiği rakam, gerekse hayat pahalılığı üzerinden konuşulan rakamlarla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Bakan Taçoy, 8 Temmuz tarihinde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında aldıkları ‘gizlilik kararının’ çiğnendiğini işaret ederek, bu durumu eleştirdi.

Taçoy, “ Herkes prensiplerine göre davranamlı, alınan kararlara uymalı.” dedi.

Serdaroğlu: “Hayat pahalılığı oranını kabul etmeyeceğiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un asgari ücreti hayat pahalılığı üzerinden gündeme getirme olasılığının bulunduğunu kaydeden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yüzde 33.32 olan hayat pahalılığını yüzde 34'e yuvarlama gibi bir düşüncesi olabileceğini belirterek, bunu kabul etmeyeceklerinin altını çizdi. Bu yüzdeliğin aslında 15 bin 600, 15 bin 700 TL civarında bir rakama tekabül ettiğini dile getiren Serdaroğlu, tarafların henüz masada bir rakam üzerinden tartışmadığını ifade etti. Ahmet Serdaroğlu, Çalışma Bakanı Taçoy'un masaya Hayat Pahalılığı üzerinden bir rakam getirmesi durumunda bunu kabul etmeyeceklerine vurgu yaptı.

İşveren kanadının sosyal sigorta prim desteği talebini de anımsatan Serdaroğlu, "Bu talep onaylanır ve yerine getirilirse, işçinin de talebi dikkate alınmalı" dedi.

İşverenin prim desteği konusunda bir uzlaşıya varılmadan masaya gelmeyeceği haberlerini değerlendiren Serdaroğlu, prim desteğinde uzlaşılması durumunda bizim aklımızda olan rakamlarda da uzlaşabiliriz. Hükümet hem işçiyi hem işvereni memnun etmeli" şeklinde konuştu.

Serdaroğlu sözlerini "Bu durumda istediğiniz rakamlar ortaya konmazsa her türlü tartışmaya gireriz, her türlü itiraz ederiz, bunları tüm sebepleriyle de kamuoyu ile paylaşırız" ifadeleriyle sonlandırdı.