Asgari ücret toplantısı saat 16.00'ya alındı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün yılın üçüncü asgari ücretini belirlemek üzere saat 13:30’da toplanacağını duyurdu ancak toplantı son dakika saat 16:00’ya ertelendi. Gerekçe, Başbakan cenazeye gitti.

İptal edilen toplantı nedeniyle basına açıklama yapan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yolda gelirken Çalışma Bakanlığı’ndan bir görevli tarafından kendisine telefon geldiğini ve toplantının saat 16:00’ya alındığını söyledi, “Gerekçe Başbakan cenazeye gitti” dedi.

Bugün asgari ücretin ilan edilmesi ve resmi gazete yayımlanması gerektiğinin altını çizen Serdaroğlu, Ticaret Odası’nın yaptığı “talihsiz” açıklamaya işaret etti. “Hayat pahalılığı ödeneğinin verilmemesi yönünde öneri sundular” diyen Serdaroğlu, “Asgari ücret kurultaya malzeme yapılıyor. Kurultaydan sonra itiraz edip asgari ücreti iptal etmeye hazırlanıyorlar inşallah bu duyumlarımız doğru değildir.” açıklamalarında bulundu.