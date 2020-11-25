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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla, yeniden toplandı. 

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla, yeniden toplandı. 

Saat 14.00'de başlayan toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılıyor.

 

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Toplantı öncesinde basın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplanan Emek Platformu asgari ücretle ilgili bir basın açıklaması yaptı.  

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