Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla, yeniden toplandı.

Saat 14.00'de başlayan toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılıyor.

Toplantı öncesinde basın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplanan Emek Platformu asgari ücretle ilgili bir basın açıklaması yaptı.