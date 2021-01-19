‘Asgari ücret’ masada

Uzun süredir bir araya gelmeyen, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, toplandı.

Çalışma Bakanı Koral Çağman, müsteşarın atanmasının Perşembe gerçekleştiğini, bugün de Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının yapıldığını kaydederek, bu konuda ‘sabırlı’ olunmasını istedi.

Çağman, “Biraz sabredersek, hedefimiz sonuca ulaşmak. Görüşler alındıktan sonra varabileceğimiz maksimum noktaya ulaşmak hedefimiz” dedi.

İşçi temsilcisi olarak Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, hükümete ‘sorumluluk’ çağrısı yaptı, pandemi nedeniyle her kesimin olumsuz etkilendikleri bilincinde olduklarını ancak bu durumun ‘kalkan’ olarak kullanılarak, asgari ücretin belirlenmemesinin doğru olmadığını açıkladı.

İşverenler Sendikası Temsilcisi Metin Arhun ise ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ancak iyi niyetle bazı şeylerin olmadığını ifade ederek, eğitim ve turizm sektörünün faaliyette olmadığı dönemde, şirketlerin çok büyük oranda geriye gittiğini belirtti.

Aroğlu, böyle bir ortamda asgari ücret toplantısının yapıldığını da kaydederek, “İyi niyetimizle çalışandan yanayız. Merak ediyorum, son 6-9 ayda işsizlik rakamı kaça çıkmıştır? İstatistik Dairesi’nden görevli buradadır, çıkıp açıklasın. Ekonomi Bakanlığı’nın önümüzdeki dönemdeki vizyonu nedir?” diye sordu.

Yapılan açıklamaların ardından toplantı başladı.

Serdaroğlu: "Hükümet edenler sorumluluklarını bilsin"

İşçi temsilcisi olarak Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, hükümete ‘sorumluluk’ çağrısı yaptı, pandemi nedeniyle her kesimin olumsuz etkilendikleri bilincinde olduklarını ancak bu durumun ‘kalkan’ olarak kullanılarak, asgari ücretin belirlenmemesinin doğru olmadığını açıkladı.

Toplantı öncesi konuşan Serdaroğlu, özetle şunları söyledi: “2020’de Şubat ayında belirlemiş olduğumuz asgari ücretten bu yana, herhangi bir asgari ücret belirlenmesi yapılamadı. Sorumlulukları ön plana alarak, aylar önce toplanması gereken masanın toplanmadığını herkes tarafından bilinmelidir. Bugün belirlemek için toplandığımız asgari ücreti aylar önce belirlemek gerekiyordu. Dünyayı etkileyen bir virüsle karşı karşıyaydık. Bütün olumsuzluklar, asgari ücreti bugüne kadar getirdi. İşçi tarafı olarak, bu süreçte her kesimin olumsuz etkilendiği bilincindeyiz. Ancak hükümet edenler de şunu bilmelidir ki; bu salgının kalkan olarak kullanılması doğru değildir. Sektörler zordadır diye asgari ücreti belirlememe anlayışı yanlıştır. Bu masanın görevi çalışanın insanca yaşamını sürdürebilmesi için ücret belirlemektir. Hükümet edenler sorumluluklarını bilsin. Toplum ve örgüt olarak bu sorumlulukları almaktan usandık.“

Aroğlu: “İyi niyetle de olmuyor”

İşverenler Sendikası Temsilcisi Metin Arhun ise ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ancak iyi niyetle bazı şeylerin olmadığını ifade ederek, eğitim ve turizm sektörünün faaliyette olmadığı dönemde, şirketlerin çok büyük oranda geriye gittiğini belirtti.

Aroğlu, böyle bir ortamda asgari ücret toplantısının yapıldığını da kaydederek, “İyi niyetimizle çalışandan yanayız. Merak ediyorum, son 6-9 ayda işsizlik rakamı kaça çıkmıştır? İstatistik Dairesi’nden görevli buradadır, çıkıp açıklasın. Ekonomi Bakanlığı’nın önümüzdeki dönemdeki vizyonu nedir?” diye sordu.

Araoğlu, özetle şöyle konuştu: “Her asgari ücret toplantısında yapılan tartışmalar az çok bellidir. Bakanlar Kurulu şirketleri zora sokacak kararlar da verdi. Tüm elimizden geleni yapmamıza rağmen, reel sektör günü kurtarma peşindedir. Nasıl batmayalım, işçilerimizi nasıl mağdur etmeyelim arayışı içindedir. Eğitim ve turizm sektörünün faaliyette olmadığı dönemde, elbette ki şirketlerimiz çok büyük oranda geriye gitti. Böyle bir ortamda asgari ücret toplantısı yapıyoruz. İyi niyetimizle çalışandan yanayız. Merak ediyorum, son 6-9 ayda işsizlik rakamı kaça çıkmıştır. İstatistik Dairesi’nden görevli buradadır, çıkıp açıklasın. Ekonomi Bakanlığı’nın önümüzdeki dönemdeki vizyonu nedir? Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama iyi niyetle de olmuyor.”

Serdaroğlu’ndan işçi temsilcisine: Düşündüğünüz rakam nedir, açıklayın Yerinden söz alan İşçi Temsilcisi Serdaroğlu, İşverenler Sendikası’na hitaben, “İşverenlerin düşündüğü rakam nedir? İşçi tarafı olarak temennimiz, madem ki işverenler tarafı mağdurdur, bir rakam düşünüyor mu, bunu açıklasın” şeklinde konuştu.

Çağman’dan ‘sabredin’ çağrısı…

Bunun üzerine; Çalışma Bakanı Koral Çağman ise rakamın toplantıda konuşulacağını söyledi.

Çağman, müsteşarın atanmasının Perşembe gerçekleştiğini, Salı günü de toplantı yapılması için çağrıda bulunduklarını kaydederek, “Biraz sabredersek, hedefimiz sonuca ulaşmak. Görüşler alındıktan sonra varabileceğimiz maksimum noktaya ulaşmak hedefimiz” dedi.