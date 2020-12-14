Arpa stoğu tükendi! “Ocak’a kalmaz”

Fehime ALASYA

Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) elindeki stokta sadece bir aylık arpa kaldı, bu durum üreticilerin endişesini arttırdı.

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, hayvancının arpasız kalama durumunun olmadığını, Türkiye ile protokolün Pazartesi günü imzalanacağını ve adaya ürün getirileceğini ifade ederek, hükümet krizinden dolayı gecikme olduğunu dile getirdi.

Pandemi ve hava şartlarından dolayı ürünün adaya gecikmeli gelebileceğini işaret eden Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise bir an önce protokol imzalanması gerektiğini, aksi halde hayvancının Ocak ayında arpasız kalacağını ifade etti.

Naimoğulları, arpa konusunda önemli bir ayrıntıya daha dikkat çekerek, yeni getirilecek olan ürünlerin nasıl fiyatlandırılacağını sordu, “Yakın geçmişte bununla ilgili konuşmalar yapıldı, Kasım ayından sonra dövizdeki ciddi yükselişten sonra ne gibi adım atılır, bu arpa zamlı mı gelir ne yapılır bilemiyorum.” şeklinde konuştu.

Toprak Ürünleri Kurumu’nun yeni stok alacak mali kaynağı bulunmadığına yönelik eleştirilere de yanıt veren TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, “Kaynak krizi de çok abartılacak bir konu değildir” dedi.

“Yeni stok zamlı mı gelecek?”

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’nın arpa fiyatlarındaki olası değişiklik öngörüsüne ilişkin görüşünü sorduğumuz Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, “Üreticinin korktuğu gibi fahiş bir oynama olmayacaktır, ne olur şimdi bilemiyoruz, maliyetlerimiz belli olunca fiyatlarla ilgili gerekli açıklama yapılacaktır” dedi.

Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi ile de görüşmeler yaptıklarını kaydeden Deveci, ihtiyaç duyulacak olan arpanın zamanında adada olacağı ve sıkıntı yaşanmayacağı öngörüsünü de paylaştı.

Adahan: “Hükümet krizinden dolayı gecikme oldu”

“Hükümet krizinden dolayı gecikme oldu, bir aylık arpa kaldı. Hayvancının arpasız kalama durumu yoktur, ürün getirilecektir.”

Kurumun bir aylık stoku bulunduğunu belirten Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi ile yeni protokolün muhtemelen Pazartesi imzalanacağını belirtti.

Adahan, “Hükümet krizinden dolayı gecikme oldu. Kaynak krizi de çok abartılacak bir konu değildir.

Ürünleri sattıkça borcumuzu kapatıyoruz, son 15 yıldır eksiye giden bu kurumda biraz sıkıntı var.

Hayvancının arpasız kalama durumu yoktur, ürün getirilecektir.” dedi.

Naimoğulları: “Arpa gelmezse hayvancı Ocak ayında arpasız kalacak”

“TÜK elindeki stok ancak Aralık ayı sonuna kadar yeter. Arpa gelmezse hayvancı Ocak ayında arpasız kalacak.”

Bu günlerde ülkedeki arpa kullanımının en yüksek seviyede olduğuna dikkat çeken Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bir an önce ülkeye arpa getirilmesi gerektiğini, aksi halde hayvancının Ocak ayında arpasız kalacağını kaydetti.

Naimoğulları, “Pandemi, hava şartları gibi etkenler de düşünülmeli ve hiç gecikmeden harekete geçilmeli. Önümüzdeki hafta hemen bu protokol imzalanmalı ve arpa gelmeli, yoksa çok sıkıntı yaşayacağız. TÜK elindeki stok ancak Aralık ayı sonuna kadar yeter.” dedi.

“Satışlar normal seyrinde sürseydi, rutin ihtiyaç kadra arpa verilseydi elde arpa stoku olacaktı”

TÜK’ün elinde bir aylık stok olduğu bilgisine sahip olduklarını anlatan Naimoğulları ise bu durumu şu sözlerle eleştirdi:

“Bir aylık stokları var ama hükümet sıkıntısından dolayı bu yaşanıyorsa, yemcilere veya parası olanlara 100’er 200’er ton stok yaptırmalarına ne gerek vardı? Ellerindeki arpanın mali karşılığını özel bir bankaya yatırdı, aslında arpa özel bir bankanındır, TÜK’ün değil. Bu noktada banka ödemelerinde sıkıntı olmuşsa veya TÜK sözünde durup zamanında ödeme yapmamışsa, arpanın büyük kısmını hızlı şekilde elden çıkardı. Satışlar normal seyrinde sürseydi ve yemciler ile hayvancılara rutin ihtiyacı kadar arpa verilseydi elde arpa stoku olacaktı. Ama kimse hükümet krizini ve bu protokolün bu kadar gecikeceğini tahmin etmezdi.”

“Umarım yeni gelecek olan stoklarda arpa fiyatları da yükseltilmez”

Arpa fiyatlarına da dikkat çeken Naimoğulları, “Umarım yeni gelecek olan stoklarda arpa fiyatları da yükseltilmez. Çünkü yakın geçmişte bununla ilgili konuşmalar yapıldı, Kasım ayından sonra dövizdeki ciddi yükselişten sonra ne gibi adım atılır, bu arpa zamlı mı gelir ne yapılır bilemiyorum.” şeklinde konuştu.

“Mayıs ayına kadar 40 bin ton arpaya ihtiyacımız vardır”

Arpa fiyatlarındaki olası zammı eleştiren Naimoğulları, hükümetin protokole ilişkin adımları Kasım ayındaki döviz hareketliliğinden önce yapılmış olmasını dileyerek, aksi halde bu duruma müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Naimoğulları, konuya ilişkin özetle şu ifadelere yer verdi:

“Münferit hayvancıların elinde çok fazla miktarda stok var çünkü TÜK, ekonomik sıkıntıdan dolayı büyük stokların satışına gitti. 3 bin 500 hayvancının elinde hiç stok yokken, büyük baş hayvancıların %15’inin elinde büyük stok vardır. Önemli olan arpanın fiyatını pahalı etmeden devamlılığını sağlamasıdır.

Mayıs ayına kadar 40 bin ton arpaya ihtiyacımız vardır ve elimizde 10 bin ton arpa varsa bu açık nasıl ve hangi fiyatla kapanır bilmiyoruz, hemen gerekli girişim ve açıklama yapılmalı.”