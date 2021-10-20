“Akaryakıt birimi salıya fiyat ayarlaması yapacak”

Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, “akaryakıt krizi”ne yönelik olarak iki tedarikçi firmayı suçladı, “Akaryakıt Birimi salı günü toplanarak fiyat ayarlaması yapacak” dedi.

Arıklı bu açıklamalarını BRT’de gazeteci Pembe Paşaoğluları’na yaptı.

“Bu önceden konuşulsa, haber verilse anlarım ama sabah yakıt vermeyi durdurduk diye açıklanması ve insanların hücum etmesi kabul edilebilir değil” diyen Arıklı’nın şu sözleri dikkat çekti:

“Akaryakıt fiyat tespiti her 15 günde bir yapılır. Özellikle bir firma biz hayır salıyı beklemeyiz acil zam yapılması gerekir biz pahalı aldık ucuza satamayız diyor…” Arıklı, Rekabet Kurumu’nun iki firma hakkında soruşturma yapacağını da söyledi.

“Vatandaşı anlıyorum sıkıntı içinde ama bu firmaların emrivakilerine boyun eğersek bunun arkası gelmez” diyen Arıklı, yurttaşı düşünmek zorunda olduklarını ifade etti.

Dünyada yakıt fiyatlarının arttığını, Türk Lirası’nın ise değer kaybettiğini anlatan Arıklı, sorunun yarın çözüleceğini umut ettiklerini de belirtti.

“Rekabet Kurulu kararı sonrasında akaryakıt tedarikçileri geri adım atmak zorundadır” diyen Arıklı, “Umarım hesaplarını kitaplarını iyi yaparlar” şeklinde konuştu.

Arıklı şöyle konuştu:

“Stratejik bir mesele olan akaryakıtta devletin fiyatları regüle edebilmesi için bunu tam rekabete açmanız gerekir. Rekabet içinde olan 4-5 firmanın piyasada olması lazım. Böyle bir ortam hazırlamasanız ve 2 firma bir araya gelir ve kendilerine göre fiyat ayarlaması yaparsa rekabet kurallarını ortadan kaldırıp berhava eder.”

“Ne kadar zam olacak?”

Ne kadar mümkünse o kadar az fiyat ayarlaması yapmaya çalışacağız” diyen Arıklı, şu anda tüm dünyada enerji, akaryakıt ve tüp gazda ciddi kriz olduğunu anlattı.

Arıklı, “Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Döviz TL karşısında değer kazanıyor uluslararası borsada yakıt fiyatları artıyor” şeklinde konuştu. Erhan Arıklı, Tüp gazda da fiyatların arttığını belirterek, bu konunun da ilerleyen süreçte değerlendirileceğini söyledi.

“Elektrikte sıkıntı yok”

Elektrikte herhangi bir sıkıntı olmadığını da iddia eden Arıklı, “İhaleyi kazanan firmayla anlaşma imzalanmış olması gerekiyor. Herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

Arıklı, “Tüm devlet kurumları Kıb-Tek’e borçlarını ödemenin yolunu bir an önce bulmalıdır” çağırısı da yaptı.

“Yasa konuşulmayacaksa Meclis’e gitmeyiz”

Meclis’le ilgili soruları da yanıtlayan Arıklı şunları söyledi: “Perşembe muhalefetin günüdür… Bekleyen yasalar var. Muhalefet bize bu yasaların geçmesine yardımcı olmayacaksa muhalefet Meclis’te yalnız kalır.”

“Her geçen gün halka zulümdür demokrasiye zulümdür. Cumhurbaşkanı bu Meclis’ten bir hükümet çıkmayacağına kanaat getirmişse Anayasa’nın 88. Maddesi doğrultusunda derhal seçim tarihi belirlemelidir.”