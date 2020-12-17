Angolemli: “Pandemi dönemini atlatmak için herkese eşit ve adil davranılmalı”

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, HP Girne Milletvekili Jale Refik Rogers ve CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda hükümet programını değerlendirdi.

Angolemli, pandemi dönemini atlatmak için herkese eşit ve adil davranmanın önemine işaret ederek, askerlerin rütbesine göre izne çıkabiliyor olmasını eleştirerek, “1500 TL dağıtıyoruz” diyenler olduğunu berlirtti ve onlara seslenerek “Bu parayı işverene verdiniz de çalışana ulaştı mı diye merak ettiniz mi hiç?” diye sordu.

Vergi kaçağı, kayıt dışı ekonomi konusunda programda yer alanların, yıllardır gündeme getirilen ancak çözüm bulunamayan konular olduğunu belirten Angolemli, dünyanın gelişmiş ülkelerinde bu sorunların tüm çalışanların sendikalı olmasını zorunlu kılarak çözüldüğünü vurguladı.

Pandemi konusunda karar alınırken paydaşlara da danışılması gerektiğini ifade eden Angolemli, kısa süre önce yaşanan sıkıntıların görüş alınsa yaşanmayacağını belirtti.

Halkın iradesinin sürekli saf dışı bırakıldığını ileri süren Angolemli, KKTC’nin tanıtılması süreciyle ilgili bilgiler aktardı, “alınan kararların halk iradesinden bağımsız olduğunu” savundu ve örnekler verdi.

Angolemli, ambargolarla ilgili yaşanan süreci de sıraladı.

UBP kurultayının bile 2. turunun yapılamadığını belirten Angolemli, ”Bugünkü hükümet de bu olayların sonucunda kurulmuştur halk nazarında büyük sıkıntı içerisindedirler” dedi.

Ardından Başbakanlık’tan başlayarak, tüm bakanlıkların hükümet programında yer alan hedeflerini değerlendiren Angolemli, görüşlerini aktardı.

Veteriner Dairesinin denetimlerini artırması ve dairenin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Angolemli, hükümetin “BRT’ye tarafsızlık” getirileceğini söylediğini, bu söylemi ve BRT’nin şu andaki yayın politikasını eleştirdi. Hal Yasası’nın da bir an önce getirilmesi gerektiğini ifade eden Angolemli, bu konuda hükümete her türlü yardımı vereceklerini söyledi.