'ANAYASA'YA AYKIRI, YASA İPTAL'

Anayasa Mahkemesi, CTP’nin yargıya taşıdığı yerel seçim tarihinin Kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’na ilişkin kararını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi, Yerel Seçimlerin ertelenmesine iliskin yasayı Anayasaya aykırı bulup iptal etti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve BES Başkanı Mustafa Yalınkaya da davayı takip etti.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Meclis’te 26 Haziran’da gerçekleşmesi gereken yerel seçimin 27 Kasım’a ertelenmesi iktidar oylarıyla kabul edilmişti.

Meclis’te bu konuda sert tartışmalar yaşanmış, muhalefet bu kararın Anayasaya aykırı olduğunu açıklayarak, yargıya gideceğini duyurmuştu. CTP, yaşananların ardından seçim tarihinin ertelenmesini Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.