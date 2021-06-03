"Anastasiadis, Güven Yaratıcı Önlemleri görüşmeye hazır"

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in geçişlerin başlamasının ardından Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile Güven Yaratıcı Önlemleri görüşmeye hazır olduğu belirtildi.

Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Anastasiadis’in Tatar ile gerçekleştirdiği çevrimiçi görüşmeye ilişkin açıklamada, Kıbrıslı Rum liderin hem Tatar’a önerdiği Güven Yaratıcı Önlemleri, hem de çözüm odaklı müzakerelerin ele alacağı bir görüşmeye hazır olduğunu vurguladı. Anastasiadis bir süre önce kapalı bölge Maraş, Ercan Havalimanı ve Mağusa Limanıyla ilgili Güven Yaratıcı Önlemler önermişti.

Güneydeki haber kaynaklarında yer alan habere göre, Kusios, Anastasiadis’in karşılıklı geçişlerin yeniden faaliyete geçmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Kusios, Anastasiadis’in bugün Tatar’la bir telekonferans görüşmesi yaptığını ve buna BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın yanı sıra Kıbrıs Türk müzakereci Ergün Olgun ile Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in de katıldığı ifade edildi.

Kusios, Anastasiadis’in telekonferans esnasında, barikatların, korona virüs pandemisinden önce çalıştıkları gibi yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili memnuniyeti ifade ettiğine işaret etti. Kusios, ayrıca geçişler konusunda uzlaşıya varılmasında yapıcı katkı ve çalışmalarından ötürü tarafların müzakerecileriyle İki Toplumlu Sağlık Komitesi’ni ve BM’nin katkısından ötürü Spehar’a da teşekkür ettiğini kaydetti.