Amaç Arnavutoğlu bugün toprağa verilecek
Hatay’da meydana gelen depremde yaşamını yitiren Amaç Arnavutoğlu bugün toprağa veriliyor.
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Hatay’da meydana gelen depremde yaşamını yitiren Amaç Arnavutoğlu bugün toprağa veriliyor.
Amaç Arnavutoğlu için bugün saat 11.30’da yöneticisi olduğu Göçmenköy Kulüp Lokali’nde anma töreni düzenlenecek.
Arnavutoğlu’nun cenazesi saat 14.00’te Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek
Amaç Arnavutoğlu, diş tedavisi için Hatay'da bulunuyordu.
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