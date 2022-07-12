Almanya’da ‘Hellim’ ismi taşıyan sahte ürünlere el kondu

Almanya’daki denetimler sırasında Kıbrıs’ta üretilen ve “Hellim/Hallumi” ismini taşıyan ancak “Menşei Korumalı Ürün” (MİK) amblemi taşımayan ürünler toplatıldı. Söz konusu gelişme Avrupa Komisyonu’na da bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, “Almanya’dan Hellimlere Bloke” başlıklı haberinde, “Menşei Korumalı Ürün” (MİK) amblemi taşımayan üretime dikkat çekildi, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarımın buna göz yumduğu belirtildi.



Toplatılan söz konusu ürünlerin, Kıbrıs’taki tanınmış bir fabrika tarafından üretildiklerini vurgulayan gazete, yetkililerin bu konuda ne gibi bir yanıt vereceklerinin ise merak konusu olduğunu aktardı.

Kıbrıs’ın güneyinde hellim üretimi ve ithalatı sürecinde belirlenen standartlara uyumla ilgili Cuma günü taraflar yeniden bir araya gelecek.



Hellim üretiminde kullanılacak sütün elde edileceği hayvan cinsleri ve hayvanların beslenmesi konularında yaşanan sorunun ise çözüme kavuştuğu açıklandı.



Kıbrıs Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde dün yayınlanan düzenlemelere göre, hellim üretilirken kullanılacak sütün alınacağı küçükbaş hayvanların cinslerine ilişkin kısıtlama, güneyde bir süredir bulunan ve üreyen hayvanların da yerli olarak sayılması çerçevesinde kaldırıldı.