Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier bu akşam Kıbrıs'a geliyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in daveti üzerine bu akşam Kıbrıs'a geliyor.

Diplomatik ilişki kurulmasından bu yana ilk defa bir Almanya Cumhurbaşkanının Kıbrıs’a resmi ziyaret yapacağı ifade edildi.

Steinmeier, bu akşam geç saatlerde Kıbrıs’a gelecek ve yarın sabah Nikos Hristodulidis ile görüşecek.

Görüşmenin ardından basın toplantısı yapacak olan Steinmeier ile Hristodulidis, daha sonra Lefkoşa Surlariçi ile Yeşil Hat’tı ziyaret edecek.

Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı, Goethe Enstitüsü, AB Evi ve ve Meclisi ziyaret edecek olan Steinmeier, BM Barış Gücü (UNFICYP) askerleriyle de kısa bir görüşme yapacak.

Steinmeier’in ziyaret programında Makarios Ortaokulu, Köfünye’deki mülteci kabul evi ve Lefkara köyü de bulunuyor.