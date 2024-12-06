Ali Kişmir yeniden mahkemede
Sosyal medyada yayınladığı bir yazı nedeniyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edilen Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in tahkikat (PI) duruşmasında tanıkların dinlenmesine devam edilecek.
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Serap ŞAHİN
Sosyal medyada yayınladığı bir yazı nedeniyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edilen Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in tahkikat (PI) duruşmasında tanıkların dinlenmesine devam edilecek.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın Emekçileri Sendikası'nın (Basın-Sen) dün yaptığı çağrı sonrası bugün yeniden birçok gazeteci, siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgüt temsilcileri, gazeteci Ali Kişmir'e destek vermek amacıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde toplandı.
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