Ali Kişmir yeniden mahkemede

Serap ŞAHİN

Sosyal medyada yayınladığı bir yazı nedeniyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edilen Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in tahkikat (PI) duruşmasında tanıkların dinlenmesine devam edilecek.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın Emekçileri Sendikası'nın (Basın-Sen) dün yaptığı çağrı sonrası bugün yeniden birçok gazeteci, siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgüt temsilcileri, gazeteci Ali Kişmir'e destek vermek amacıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde toplandı.