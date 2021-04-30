Alexsander Satlaev 12 yıl hapse mahkum edildi

Girne'de 2019 yılında D.Y. isimli kadına tecavüz suçundan tutuklanan ve Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Alexander Satlaev aleyhindeki dava karara bağlandı.

Başkanlığını Füsun Cemalerrin yaptığı Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi'nin oy birliği ile verdiği kararda sanık Alexsander Satlaev yargılandığı 'cinsel tecavüz', 'cinsel saldırı' ve Darp suçlarından suçlu buldu.

Cemaller sanığı yargılandığı davalardan 12 yıl hapse mahkum etti.