Alexsander Satlaev 12 yıl hapse mahkum edildi
Bir süre önce cezaevinden firar eden ve günler sonra yakalanan Alexander Satlaev, 2019 yılında işlediği tecavüz suçundan mahkum oldu: 12 yıl hapis cezası...
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Girne'de 2019 yılında D.Y. isimli kadına tecavüz suçundan tutuklanan ve Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Alexander Satlaev aleyhindeki dava karara bağlandı.
Başkanlığını Füsun Cemalerrin yaptığı Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi'nin oy birliği ile verdiği kararda sanık Alexsander Satlaev yargılandığı 'cinsel tecavüz', 'cinsel saldırı' ve Darp suçlarından suçlu buldu.
Cemaller sanığı yargılandığı davalardan 12 yıl hapse mahkum etti.
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Etiketler : mahkeme, tecavüz, Aleksandır Satlaev