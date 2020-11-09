Albayrak’ın istifası kabul edildi

TC Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Albayrak’ın resmi Instagram hesabından dün akşam paylaşılan açıklamada, bakanın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği belirtilmişti. Bakanlık yetkilileri, paylaşımın Albayrak’a ait olduğunu belirtmiş, hükümetten bu akşama kadar resmi açıklama gelmemişti.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasına ilişkin 27 saat sonra açıklama geldi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.