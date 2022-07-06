Akyiğit: 100 ton yakıt geldi, elektrik kesintileri sona erdi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, yakıt sorunu nedeniyle yapılan dönüşümlü elektrik kesintilerinin dün akşam itibariyle sona erdiğini söyledi.

Akyiğit, ilk etapta Cuma gününe kadar yetmesi için İskenderun’dan 100 ton yakıt alımı yapıldığını dile getirdi, Perşembe günü adaya 14 bin ton yakıt geleceğini, tahliyenin ise Cuma sabahı başlayacağını kaydetti.

Türkiye’den gelen iki jeneratörün ise bugün itibariyle deneme üretimine başladığını dile getiren Akyiğit, “Dün gece itibariyle kesintiler durdu. Şu anda hiçbir yerde kesinti yok. Akşam iki jeneratörün deneme üretimi başladı” dedi.

Elektrik fiyatlarında yeni düzenleme olup olmayacağına yönelik soruya ise Akyiğit, bu konuda Bakanlar Kurulu olduğuna atıfta bulunarak, Temmuz sonu itibariyle yeni fiyat ayarlamasının yapılabileceğine değindi.