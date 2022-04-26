Akdenizde deprem: Kıbrıs'ta hissedildi

Akdeniz'de Baf açıklarında arka arkaya iki deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin ölçümlerine göre ilk deprem 2.7, diğeri ise 4.7 şiddetinde olan depremler Ada genelinde hissedildi.

TAK haberinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs'ın güneyinde, saat 22.11'de merkez üssü Baf'ın 20 km açığında olan bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.1, Kandilli ise 4.7 olarak duyurdu. Deprem başkent Lefkoşa dahil adanın birçok bölgesinde hissedildi."