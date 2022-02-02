Akacan’a silahlı saldırı: Tutuklu yok

Emekli polis, iş insanı Mehmet Akacan'ın Beylerbeyi’nde uğradığı silahlı saldırı sonrasında polis herhangi bir tutuklama yapmadı. YENİDÜZEN’in Polis’ten aldığı bilgiye göre “güvenlik kameralarının incelendiği ve saldırıya uğrayan Mehmet Akacan’ın oğlu, işadamı Bulut Akacan’ın ifadesine başvurulduğu” belirtildi.



5 el ateş açıldığı söylenen ancak 1 merminin isabet ettiği Mehmet Akacan’ın Dr. Suat Günsel Girne Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü, yaşamsal tehlikesi bulunmadığı, kemikte oluşan hasar nedeniyle ameliyata alınabileceği belirtildi.



Mehmet Akacan’ın oğlu Bulut Akacan, saldırının faillerini bildiğini iddia ederek, Türkiye Cumhuriyetçi Lefkoşa Büyükelçiliği ve Başsavcılığı da suçlamıştı.



TC Elçiliği ve Başsavcılık ise iddiaları reddetmişti.



Akacan şu iddiaları gündeme taşımıştı:



"Bizden bir milyon pound istediler. Vermezseniz sizi vuracağız dediler. Ses kayıtları var. Bu ses kayıtlarını biz polise verdik. Elçilikte görüşme yaptık. Ben cezaevindeyken başsavcılığa baskı yaptılar. Başsavcılık beni çağırdı ve bana dedi ki, 'bu davanı geri çekeceksin, bu davanı da geri çekersen biz de sana darp davasında yardımcı olacağız. O davayı da geri çektirttiler bize zorla. Polisten koruma tayin etmek istedik. Polis bize koruma tayin etmedi."

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