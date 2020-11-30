Akacan’a şartlı tahliye

Tanınmış iş insanı Bulut Akacan'ın Şartlı Tahliye Kurulu kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Darp davası nedeniyle cezaevinde 'hükümlü' olarak cezasını çeken Akacan 16 aydır hapishanedeydi. Akacan aleyhine süren sanal bahis davası ile ilgili ise 'tutuksuz yargılama' kararı bulunuyor. Şartlı Tahliye Kurulu, bugün Akacan’ın çıkışına onay verdi.